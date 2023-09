Dupla é detida por policiais rodoviários com moto furtada na SP-215

Rodoviários recuperaram moto furtada: dupla foi detida - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, policiais rodoviários recuperaram no início da tarde desta terça-feira, 26, uma moto produto de furto. Dois suspeitos foram detidos e com eles, uma chave de fendas. O veículo apresentava ligação direta. O flagrante aconteceu no km 160 (mais cem metros) da rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (sentido São Carlos/Ribeirão Bonito), região do Cidade Aracy.

A Twister vermelha foi furtada no início da noite desta segunda-feira, 25, após a vítima, um homem de 40 anos chegar do trabalho e deixa-la estacionada em frente a sua moradia, na rua João Martins França. Numa fração de minutos, teriam levado o veículo e o crime registrado na CPJ.

Porém, nesta tarde, os rodoviários suspeitaram ao ver a moto sem placa e os ocupantes, sem capacetes. Foi feita a abordagem e o piloto com 18 anos e o garupa, com 15 anos, após serem indagados, afirmaram que estariam indo tratar de cavalos. Sobre a moto, a informação era de que teriam comprado de um homem que alegou ser ela proveniente de leilão. Teriam dado R$ 350, além de um celular. Não conseguiram explicar, todavia, porque a ligação "era direta" e com um dos acusados, uma chave de fendas em um dos bolsos das vestes. Para completar, os policiais pesquisaram motor e chassi, comprovando ser a Twister furtada.

Como as informações não tinham nexo, a dupla foi encaminhada à CPJ para explicações mais concisas. Já a moto, apreendida.

