Dupla é detida pela por receptação e porte ilegal de arma de fogo

SIGA O SCA NO

09 Out 2023 - 06h37

09 Out 2023 - 06h37 Por Redação

Homem foi detido em um bar com uma pistola - Crédito: Divulgação

Dois homens foram detidos por policiais militares no início da madrugada desta segunda-feira, 9, na rua 12, no Vida Nova São Carlos. Os PMs apreenderam uma S10 que teria sido produto de roubo e uma pistola. O flagrante aconteceu por volta da 1h36.

Os policiais estavam em patrulhamento e em posse de informações de que uma S10 tinha sido roubada na rua Benjamin Constant e que uma vítima teria sido agredida, foram até o endereço e localizaram a caminhonete.

No local, os PMs indagaram o morador e disse que um conhecido havia deixado o veículo com sua permissão, mas desconhecia a origem.

Na oportunidade, o suspeito passou o local onde estaria o tal conhecido e com apoio de outra viatura, foram até o novo endereço, onde o acusado teria negado qualquer envolvimento com o crime. Porém, em frente a moradia, em um estabelecimento comercial, os policiais perceberam que um dos clientes portava algo na cintura. Foi feita a abordagem e em seu poder, uma pistola calibre 380 com a numeração raspada, sendo então detido.

Diante dos fatos, o suspeito que estava com a S10 em sua garagem, bem como o acusado pego com a pistola, foram encaminhados à CPJ e, respectivamente, autuados por receptação e porte ilegal de arma de fogo, sendo recolhidos ao centro de triagem.

Leia Também