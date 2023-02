Dupla é detida pela PM e suspeitos podem estar envolvidos em um “tribunal do crime”

A pistola que foi apreendida por policiais militares - Crédito: Maycon Maximino

Em uma ação conjunta com várias viaturas, policiais militares detiveram no início da tarde desta quarta-feira, 15, dois suspeitos de estarem envolvidos com o “tribunal do crime” em São Carlos. Um deles pertenceria a uma facção criminosa. A Polícia Civil investigará o caso.

Policiais militares foram acionados via Copom para comparecer na rua Sebastião Sampaio Osório, no Jardim Santa Felícia onde dois homens, de 24 anos e 28 anos, estariam armados e em uma caminhonete.

Com a chegada da primeira viatura, o motorista acelerou e tentou a fuga. No caminho, o passageiro dispensou uma pistola com a numeração raspada. Porém, foram abordados na rua Riskalla Haddad, no Parque Sisi. O motorista teria saído recentemente da cadeia.

Após a abordagem e indagações, policiais militares acreditam que o passageiro que estaria armado, integre uma facção criminosa e que ambos estejam envolvidos em um “tribunal do crime”, já que duas pessoas estão desaparecidas desde esta terça-feira, 14.

A Polícia Civil irá manter as investigações e apurar o caso, pois acredita que haveria uma terceira pessoa que poderia estar sendo procurada para o possível “tribunal do crime”.

Os dois suspeitos foram encaminhados à CPJ e ficaram à disposição da autoridade policial.

Leia Também