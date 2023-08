Dupla é detida pela PM com Land Rover roubada na Vila Morumbi

Crédito: Maycon Maximino

Uma ação da equipe de Rádiopatrulha da Polícia Militar resultou na recuperação de um veículo roubado na noite de ontem. Os policiais receberam informações de PMs de folga sobre a presença de um veículo Land Rover verde, possivelmente clonado, circulando pelo Bairro Vila Morumbi.

Segundo informações, o veículo suspeito foi abordado pela Avenida Morumbi, nas proximidades de um posto de combustível. O carro era ocupado por dois indivíduos. Após serem submetidos a uma busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles. Da mesma forma, a vistoria no interior do veículo não revelou nenhum objeto ilegal.

Com o apoio de outras equipes policiais, foi possível confirmar que a placa do veículo, identificada como EJL-4E33, não correspondia aos registros oficiais. Uma consulta ao número do chassi revelou que o veículo estava constando como roubado na cidade de Jacoticabal/SP. A placa original do veículo era BDS-4A44.

Diante das evidências, os dois ocupantes do veículo foram detidos em flagrante por receptação de veículo roubado. Eles foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) local, onde o delegado de plantão tomou ciência da ocorrência e elaborou o Registro de Ocorrência (RDO).

