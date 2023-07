Dupla é detida pela PM com armas de fogo

SIGA O SCA NO

As duas armas foram apreendidas pela PM - Crédito: Divulgação

Durante atendimento de um possível furto, policiais militares detiveram por volta das 22h desta quarta-feira, 26, na estrada municipal Marcolino Reducino próximo a Estância Nossa Senhora Aparecida, dois homens que estariam com armas de fogo.

Segundo apurado, pessoas informaram que haviam visto luzes e ouvido disparos de arma de fogo. Na propriedade, viram dois homens em uma moto que tentaram a fuga ao ver as viaturas. Porém, foram abordados e em revista, nada de ilícito foi localizado. Questionado, um dos suspeitos disse que era caçador e que possuía, junto com o colega, armas escondidas em meio a mata próximo a abordagem. No local mencionado estariam duas espingardas, sendo uma calibre 36 e uma sem marca aparente calibre 32.

Nenhuma das armas possuía registro, bem como os suspeitos não teriam documentação autorizando a caça e a posse de armas. Diante dos fatos ambos foram detidos e encaminhados à CPJ, arbitrada fiança e após pagamento, ambos foram liberados.

Leia Também