Dupla é detida pela PM com a ajuda de um vizinho

Dois homens, de 32 anos e 46 anos, acusados de furtarem uma bicicleta de um prédio de apartamentos para estudantes na Alameda das Hortênsias, no Cidade Jardim, foram presos por policiais militares na manhã desta terça-feira, 13. Uma valiosa colaboração de um vizinho de 32 anos fez com que fosse recuperada uma bicicleta que pertence a um universitário de 19 anos.

Porém, um comparsa conseguiu e uma mulher que estaria em uma bike preta, produto de furto ocorrido nesta segunda-feira, 12, no mesmo local, conseguiram a fuga.

O São Carlos Agora apurou que, após um furto ocorrido nesta segunda, os criminosos voltaram ao mesmo local com a intenção de levar outra bike. Mas um vizinho presenciou o arrombamento do portão e viu os desconhecidos saírem com o veículo.

A testemunha entrou em sua moradia, acionou o 190 e em uma moto, seguiu a distância os suspeitos. No caminho, ia relatando o percurso e orientando os policiais militares até que, em um parque infantil, na rua Franklin Brasiliense, no Jardim Centenário, ocorreu a abordagem. O terceiro suspeito conseguiu fugir.

Já a dupla abordada confessou o crime e foi encaminhada à CPJ. A bike, recuperada, foi restituída ao universitário. Com os suspeitos foram localizadas ainda em uma bolsa, dinheiro e ferramentas.

