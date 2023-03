Dupla é detida pela GM durante tentativa de furto a escola municipal

Objetos que seriam furtados do Cemei de Vila Isabel - Crédito: Divulgação

Dois suspeitos, de 24 anos e 31 anos, foram detidos por guardas municipais por volta das 3h desta quarta-feira, 1, acusados de tentar furtar o Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) João Jorge Marmoratto, localizado na rua Santa Gertrudes, na Vila Isabel.

O alarme da escola municipal disparou por volta das 2h50 e a controladora do alarme ao abrir as imagens viu um suspeito dentro do Cemei passando objetos para seu comparsa que estava do lado de fora. Dentre eles, até brinquedos das crianças.

Viaturas da corporação foram até a escola e detiveram a dupla que foi encaminhada à CPJ e posteriormente recolhida ao centro de triagem.

Leia Também