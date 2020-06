Dupla é detida pela GM com produtos de origem duvidosa

Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo na madrugada desta terça-feira, 2, guardas municipais detiveram na Avenida Grécia, dois suspeitos que carregavam produtos de origem duvidosa.

Os GMs avistaram T.M.P.L., 35 anos e J.C.D.S., 52 anos, que estavam em atitude suspeita e para avitar a abordagem, tentaram fuga, mas foram capturados em um beco.

Com eles foram encontrados, fios e cabos elétricos, dois microfones, uma furadeira e uma caixa de pesca. Indagados, alegaram ter encontrado os produtos em uma caçamba.

Porém ao averiguar foi localizado junto aos objetos, um documento com os dados do proprietário e com isso os GMs conseguiram localizar a vítima. Na residência foi constatado o arrombamento do portão de entrada.

Diante dos fatos ambos foram encaminhados ao plantão policial, autuados em flagrante de furto qualificado e recolhidos ao Centro de Triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também