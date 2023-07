Após perseguição, dupla é detida pela GM com simulacro de pistola

Dois homens foram detidos pela equipe GAM (Grupamento de Apoio Motorizado( da Guarda Municipal no final da noite deste domingo, 16, em frente ao cemitério Nossa Senhora do Carmo, na Avenida São Carlos, no Cidade Jardim. Ambos sofreram queda de uma moto e portavam um simulacro de pistola.

Os GMs patrulhavam a região quando foram solicitados pelo segurança de uma igreja que informou ter visto dois homens em uma moto passando por diversas vezes em frente à paróquia onde ocorria uma festa julina e que o garupa estava com uma arma na mão e apontava para as pessoas na rua.

Com as características da dupla, os guardas iniciaram diligências e depararam com os suspeitos na rua Eugênio de Andrade Egas, quando teve início a perseguição. Em dado momento, na Avenida São Carlos, em frente ao cemitério Nossa Senhora do Carmo, alcançaram a moto e o garupa, ao perceber que seria abordado jogou o simulacro de arma de fogo no intuito de cair dentro do cemitério. Porém, ela bateu no muro e caiu na calçada, sendo localizada pela GM em seguida.

O piloto, por sua vez, perdeu o controle da moto e colidiu com a viatura da GM. Ambos foram ao solo e com ferimentos, socorridos pelo Samu. Após atendimento médico, a dupla foi encaminhada à CPJ e ficou à disposição da autoridade policial. A arma foi apreendida.

Leia Também