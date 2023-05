Dupla é detida pela GM, acusada de tráfico de entorpecentes

SIGA O SCA NO

A droga que estava em poder da dupla foi apreendida pela GM - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais detiveram dois homens, acusados de tráfico de entorpecentes. O flagrante aconteceu na manhã desta terça-feira, 9, na rua Riskala Haddad, no Romeu Tortorelli.

Os GMs iam até a USF do bairro e no caminho notaram um homem de 23 caído no solo. Na abordagem, encontraram em seu bolso, 9 pedras de crack.

Um comparsa de 19 anos, que estava ao seu lado e também foi abordado. Disse que ambas estariam traficando. Com auxílio da K9 Índia, localizaram 26 porções de maconha, 34 pinos com cocaína e mais 31 pedras de crack.

Ainda segundo o suspeito de 19 anos, ele teria ido ao encontro do comparsa para entregar a 'carga' para o novo expediente do tráfico. Ambos foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe e a droga apreendida.

