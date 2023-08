Dupla é detida com produtos de origem suspeita na Vila Jacobucci

Parte dos produtos de origem suspeita apreendida pelos PMs - Crédito: Divulgação

Policiais militares foram solicitados via Copom, após denúncia anônima, para comparecer em uma moradia na rua Pastor Bento, na Vila Jacobucci, por volta das 19h34 desta quarta-feira, 9. De acordo com as informações, havia movimentação suspeita e a possibilidade de produtos ilícitos estarem sendo manuseados pelos acusados.

Com apoio de várias viaturas, a PM foi até o endereço e viram dois homens saírem da moradia e entrarem em um Gol. Durante a abordagem, outros comparsas que estavam dentro da casa, fugiram pelos fundos e deixaram uma bolsa com vários objetos na garagem.

De acordo com os policiais com os detidos foram localizados entorpecentes e na bolsa, um notebook, um manual e declaração de uma Captiva Sport, vários celulares, dois pinos com cocaína e um caderno de contabilidade e turno de horários do tráfico de drogas.

Os produtos de origem suspeita e os dois detidos foram encaminhados à CPJ e ficaram à disposição da autoridade policial.

