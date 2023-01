Dupla é detida com moto de origem duvidosa em Ibaté

Crédito: Maycon Maximino

Dois jovens de 18 e 21 anos foram detidos nesta noite de sábado (21), após serem flagrados em posse de uma motocicleta de origem suspeita, na cidade de Ibaté.

Policiais militares estavam em patrulhamento pela região central, quando cruzaram com a moto e perceberam que seus ocupantes demonstraram certo nervosismo ao vê-los.

Os policiais abordaram a moto na Avenida São João e verificaram que ela estava com a numeração do chassi e do motor raspadas. Já a placa que estava na moto pertence a um veículo com queixa de furto, mas não foi possível identificar se é da moto em questão.

O jovem que conduzia a moto disse que ela é sua e que a comprou de seu tio há mais de um ano.

O veículo, que aparenta ter sido montado com peças de várias motos diferentes, e passará por perícia.

A dupla foi conduzida ao plantão policial e ficou à disposição da Justiça.

Leia Também