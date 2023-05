Dupla é detida com fiação de origem suspeita

A fiação que estava em poder da dupla suspeita - Crédito: Maycon Maximino

Dois homens, 34 e 38 anos respectivamente, sendo que um deles já possui passagens pela polícia, foram detidos por guardas municipais por volta das 4h30 desta terça-feira, 9, acusados de furtar um estabelecimento comercial na rua Ana Prado, na Vila Prado.

A abordagem dos suspeitos aconteceu na rua Ananias Evangelista de Toledo. Ambos caminhavam e durante a abordagem foram localizados com um deles, fios dentro de um saco. Com o comparsa, uma máquina de cartões.

Indagado, o acusado que estava com a fiação disse que teria recebido na rua Ana Prado, certa quantia em dinheiro para transportar o material. Com o auxílio de outra equipe da GM foi localizado o local do furto, sendo verificado que o material havia sido subtraídos do local

A perícia compareceu ao endereço e a dupla encaminhada para a CPJ, onde ficou à disposição da autoridade policial.

