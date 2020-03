Dupla é detida com entorpecentes próximo escola no Cruzeiro do Sul

Crédito: São Carlos Agora

Dois homens, ambos com 20 anos, foram detidos pela Polícia Militar, nesta segunda-feira, 30, acusados de tráfico de entorpecentes. O flagrante aconteceu no cruzamento das ruas Ceará com a Paraná, em frente ao Cemei Professora Janete Maria Martinelli, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Uma equipe composta pelo sargento Estival e cabo Luchete estavam em patrulhamento preventivo quando realizou a abordagem na dupla que estava em atitude suspeita. Houve uma tentativa de fuga.

Após revista, os PMs localizaram com ambos dinheiro e entorpecentes. Indagados, afirmaram que faziam a venda para levantar dinheiro.

Encaminhados à Dise, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também