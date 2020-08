Dupla é detida com entorpecentes no Arnon de Mello

Crédito: Divulgação

Dois suspeitos, acusados de tráfico de entorpecentes, foram detidos por uma equipe do canil da Guarda Municipal por volta das 10h50 desta sexta-feira, 14, na rua José Quatrochi, no Arnon de Melo.

O local é conhecido por ser “ponto de tráfico” e no local, os PMs abordaram J.D.A.S. que tinha em seu bolso quatro pinos com cocaína e R$ 38. Com L.E.D. nada foi localizado.

Nas proximidades, os GMs localizaram em uma sarjeta, um maço de cigarros com mais 15 pinos com cocaína e um saco plástico com 14 porções de maconha e sobre o muro, mais 13 pinos com cocaína.

Diante dos fatos, a dupla foi detida e encaminhada à Dise, onde ficou à disposição da autoridade policial.

