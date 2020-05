Dupla é detida após tentativa de furto em academia na Getúlio Vargas

Crédito: Arquivo/SCA

Dois ladrões foram detidos acusados de tentar furtar uma academia na Avenida Getúlio Vargas, no Jardim São Paulo.

Policiais militares foram alertados via Copom onde dois suspeitos tentavam furtar o estabelecimento e no local, ocorreu a abordagem e com um deles foi localizado um alicate e uma chave de fenda. Um dos vidros da academia havia sido danificado.

Com a chegada do proprietário foi visto pelas câmeras de segurança a tentativa de furto. Ambos foram detidos, encaminhados ao plantão policial e recolhidos ao Centro de Triagem.

