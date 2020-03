Crédito: Arquivo/SCA

Dois ladrões foram detidos por volta das 4h30 desta quarta-feira, 25, acusados de tentar furtar uma casa na rua Aquidaban, no centro.

Segundo apurado J.A.J. e L.J.A. estariam no telhado da residência quando a vítima acordou e ouviu barulho.

Os PMs foram ao local e após revista, localizaram os gatunos no interior do telhado e confessaram que iriam tentar a prática do furto.

Encaminhados ao plantão, ficaram à disposição da autoridade policial.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também