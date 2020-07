Dupla é detida após furto em antigo supermercado Dotto

Crédito: Divulgação

Dois homens, de 28 e 36 anos, foram detidos na noite de sábado (25), acusados de praticarem um furto no prédio onde funcionava o supermercado Dotto.

Uma viatura da Guarda Municipal estava em patrulhamento pelo centro, quando deparou-se com dois homens suspeitos, na esquina da rua XV de Novembro com a Dom Pedro II, empurrando um carrinho de supermercado, carregado com vários objetos, como balança digital, fios elétricos e canos de cobre.

O carrinho possuía a inscrição do nome do antigo supermercado Dotto e indo até o local, os gms encontraram a porta aberta e dentro, tudo desalinhado. Verificaram também que os materias que estavam no carrinho eram iguais a tantos outros encontrados lá.

A dupla foi detida, conduzida ao plantão policial e presa por furto qualificado, sendo recolhida ao Centro de Triagem.

