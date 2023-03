Dupla é detida após furto a escola no Santa Felícia

SIGA O SCA NO

TV foi recuperada pelos GMS: aparelho iria ser furtados por dois criminosos - Crédito: Divulgação

Dois criminosos foram detidos por guardas municiais por volta das 2h30 desta segunda-feira, 27, acusados de furtar o Cemei Maria Lúcia Marrara, no Jardim Santa Felícia.

A corporação flagrou através de videomonitoramento dois suspeitos dentro da escola após disparo de alarme. Ambos quebraram um vidro da sala de aulas no fundo da escola. Um deles, de 21 anos entrou pelo vão do vidro e se apoderou de uma TV de 43 polegadas e passou para seu comparsa, de 24 anos que fazia a segurança na parte externa da escola.

Com as características, viaturas abordaram ambos nas proximidades da instituição com a TV. Encaminhados à CPJ, foram autuados em flagrante e recolhidos ao centro de triagem.

