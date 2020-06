Dupla é detida após furtar hotel na Vila Lutfalla

Crédito: Divulgação

Dois ladrões foram detidos por volta dos 25 minutos desta quarta-feira, 10, após furtar um hotel localizado na rua Jacinto Favoretto, na Vila Lutfalla. R.H.V. e I.C.M. foram detidos, encaminhados ao plantão policial e após serem autuados em flagrante por furto, recolhidos ao centro de Triagem.

Segundo apurado, policiais militares ao atenderem uma ocorrência na Avenida São Carlos, surpreenderam um motoboy que transitava na contramão, oportunidade em que foram informados de um possível crime no estabelecimento comercial.

Minutos depois, uma testemunha se aproximou e disse que viu um suspeito dentro do hotel. Após diligências, o acusado foi abordado no cruzamento das ruas Adolfo Cattani com a Dom Pedro II e seu comparsa, que estava em um Pálio na rua Antonio Rodrigues Cajado.

Indagado, confessou que iria tentar resgatar o parceiro e que os produtos do furto estariam em sua casa, na rua Durvalino Gonçalves da Silva.

Durante revista, um celular que pertence ao hotel foi localizado e na casa estava outro celular, relógio, óculos e dois televisores.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também