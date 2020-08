Dupla é detida após furtar fios de casa desabitada

Crédito: Arquivo/SCA

Após denúncias anônimas, policiais militares detiveram por volta da 1h desta sexta-feira, 7, J.R. e A.O.S.J. acusados de furtar fios de uma casa desabitada.

Os PMs foram acionados via Copom e ambos estariam andando pelo telhado de residências. No local, os policiais, após averiguação, encontraram um dos suspeitos escondidos atrás de uma casinha de gás. Já o comparsa tentou a fuga pelo telhado de uma casa. Com eles estavam aproximadamente 60 metros de fios, retirados de uma casa que está para locação.

Ambos foram encaminhados ao plantão policial e ficaram à disposição da autoridade policial.

