Dupla é detida após assalto a pizzaria na Vila Prado

Crédito: Divulgação

Policiais militares detiveram na noite desta terça-feira, dois homens acusados de assaltar uma pizzaria na Avenida Henrique Gregori, na Vila Prado.

Após tomar conhecimento do crime, os PMs iniciaram diligências e com características do veículo utilizado na ação, abordaram o Corsa Hatch no cruzamento da Avenida Dr. Teixeira de Barros (Rua Larga) com a rua Desembargador Júlio de Farias.

O motorista confessou o crime e levou os PMs até o Jardim Gonzaga onde foi detido o seu comparsa. Ambos foram encaminhados ao plantão policial e posteriormente recolhidos ao Centro de Triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também