Dupla de menores é detida após roubo em farmácia

Dois adolescentes foram detido após um roubo, nesta noite de quarta-feira (02).

A Polícia Militar recebeu a denúncia que estaria ocorrendo um roubo em uma farmácia localizada na avenida Bruno Rugiero Filho e foi até o local.

Chegando lá, os ladrões já haviam fugido e as vítimas informaram as características deles.

A equipe iniciou as buscas pelas imediações e localizou os autores do roubo, ainda com o dinheiro, na rua Francisco Lopes. Eles foram detidos e conduzidos ao plantão policial, permanecendo à disposição do delegado.

