Dupla de adolescentes é flagrada com entorpecentes no Aracy 2

A droga e o dinheiro que estavam com os adolescentes - Crédito: Maycon Maximino

Dois adolescentes, ambos com 16 anos, foram flagrados por policiais militares com entorpecentes por volta das 9h38 desta terça-feira, 12, no cruzamento das ruas Luiz Ollay com a Guilherme Simão Darezzo, no Cidade Aracy 2.

Os PMs patrulhavam o bairro quando notaram nervosismo e a atitude suspeita de ambos, que tentaram deixar o local apressadamente, mas foram abordados.

A dupla passou por revista e os policiais localizaram com os infratores 62 porções de maconha, 39 pedras de crack, 48 pinos com cocaína e R$ 133,00.

Os adolescentes foram encaminhados à CPJ e a autoridade policial, após as providências de praxe, liberou ambos para as mães. Droga e dinheiro foram apreendidos.

