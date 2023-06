Dupla de adolescentes é detida após roubo de duas motos

Crédito: Maycon Maximino

Duas motocicletas roubadas foram recuperadas nesta noite de sexta-feira (02), e dois adolescentes de 15 e 16 anos, autores dos roubos, foram detidos.

De acordo com informações, um dos menores portava um simulacro e juntos, eles renderam um motociclista na Rua Cícero Soares Ribeiro, na região do Jardim Bicão, e roubaram seu celular e sua moto Yamaha Crosser.

Depois seguiram em direção ao bairro Eduardo Abdelnur, e na Estrada Manuel Nunes, que dá acesso ao bairro, renderam uma mulher e levaram sua moto Twister.

Os pms Tenente Carvalho e Soldado Françoso, da equipe Comando de Força Patrulha, já com as informações dos roubos seguidos das duas motos e das características dos autores, localizaram e abordaram os suspeitos, que já eram conhecidos nos meios policiais, na esquina da Avenida Julio Francisco com a Rua Olindo Marrara, no Planalto Verde.

Os dois adolescentes assumiram prontamente a autoria dos dois roubos e com um deles, que já havia participado de outro roubo de moto no dia anterior, foi encontrado o simulacro usado nos crimes.

Eles indicaram que as motos estavam escondidas em uma mata, na Rua Francisco Fernandes, também no Planlto Verde, onde elas foram localizadas, apresentadas no plantão policial e devolvidas aos proprietários.

Os adolescentes foram encaminhados ao plantão policial e liberados aos responsáveis.

