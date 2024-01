Dupla crava faca em testa de motorista de aplicativo durante assalto em São Carlos

Ford KA do motorista de APP foi recuperado e entregue para a mãe da vítima - Crédito: Maycon Maximino

Um assalto marcou as primeiras horas desta segunda-feira, 1, em São Carlos, quando um motorista de aplicativo de 30 anos além de ser assaltado, foi vítima de uma tentativa de homicídio, ao ter uma faca cravada em sua testa pelos criminosos. O veículo foi recuperado.

Segundo a vítima, dois desconhecidos passaram por clientes para uma corrida e na rotatória da Água Fria, na estrada municipal Washington José Pera, ocorreu o assalto, quando a vítima levou uma facada na testa.

A arma ficou cravada em seu corpo. Quando os policiais militares, acionados via Copom, chegou ao local, a vítima era atendida pelo Samu, sendo encaminhada à Santa Casa, onde passou por procedimento cirúrgico.

Já os criminosos, após o crime, fugiram com o Ford KA da vítima. Os PMs em diligências, localizaram o carro, com marcas de sangue na porta do motorista, abandonado na Estrada da Ferradura, no Antenor Garcia. O veículo foi encaminhado à CPJ e após os procedimentos formais, entregue para a mãe de 53 anos da vítima. O caso será investigado.

