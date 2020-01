Dupla assalta ônibus da Suzantur no Cidade Aracy

Crédito: Arquivo SCA

Uma dupla invadiu um ônibus da Suzantur, na noite desta segunda-feira (20), e realizou um assalto no Cidade Aracy.

Em relatos à Polícia, o motorista disse que estava dirigindo o coletivo da linha 65 ( Planalto Verde- Mercado Municipal) pela avenida Regitano Arabe quando, por volta das 21h50, houve um sinal de parada. Ao parar, dois indivíduos adentraram no coletivo e um deles exclamou que era um assalto e pediu para passar a grana. Os jovens usaram uma faca.

Temendo a integridade física, o motorista abriu a caixa e os meliantes subtraíram R$ 35 reais, evadindo-se do local na sequência. Havia dois passageiros no momento do assalto.

O motorista informou que após a ação criminosa seguiu sentido Planalto Verde e, em seguida, avisou o fiscal da empresa.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado no 2 Distrito Policial.

