Dupla assalta funcionário público e leva R$ 2,7 mil

O funcionário público municipal J.R.A., 59 anos, foi vítima de um assalto na tarde desta segunda-feira, 9, na rua Amir Quatrocchi, no Cidade Aracy.

A vítima compareceu no 2º DP nesta terça-feira, 10, e disse à autoridade policial que estava em seu carro utilizando o celular quando dois bandidos surgiram.

Um deles, com uma arma de fogo, fez ameaças de morte e se apoderou do celular, das chaves do carro, da carteira de R$ 2,7 mil.

Praticado o crime, os criminosos fugiram.

