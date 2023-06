Dupla assalta casa na Vila Nery

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um assalto marcou a noite desta terça-feira, 27, quando, por volta das 22h, uma casa foi invadida na rua Padre Teixeira, na Vila Nery. Uma vítima de 22 anos foi feita refém.

Ela relatou às autoridades policiais que um desconhecido invadiu sua moradia e fez ameaças de morte, exigindo seu silêncio e passou a revirar o local, levando uma bike, uma TV, uma lata com moedas, um celular e uma mochila com material escolar. Ela informou que um segundo criminoso ficou do lado de fora. Após o crime ambos fugiram e a PM foi acionada. Porém ninguém foi detido.

