Dupla armada rouba carro e R$ 43 mil de empresário e gerente

Um assalto foi registrado por volta das 21h deste domingo, 20, na rua Presidente Vargas, na Chácara Paraíso. Dois criminosos levaram R$ 43 mil e o veículo das vítimas, um empresário de 27 anos e uma gerente de 39 anos.

Na tarde desta segunda-feira, 21, compareceram ao 1º e 4º DPs e relataram que estavam em uma I/BMW X1 XDrive2 (placas BMW5A40) no estacionamento de um estabelecimento comercial quando dois desconhecidos armados com pistolas semiautomáticas se aproximaram e mediante ameaças de morte se apoderaram do carro e de R$ 43 mil e fugiram. Às vítimas restaram comparecer ao distrito policial e registrar ocorrência.

