Duas pessoas são socorridas após incêndio em quitinete no Jardim Ipanema

Crédito: Maycon Maximino

Duas pessoas precisaram ser socorridas nesta noite de sexta-feira (18), após um incêndio em uma quitinete localizada na Rua Oto Werner Rossel, no Jardim Ipanema.

De acordo com informações, um idoso que mora sozinho esqueceu uma panela com o fogo aceso no fogão, e foi dormir, causando assim um princípio de incêndio.

Os vizinhos perceberam a fumaça e acionaram o Corpo de Bombeiros, que conseguiu conter o incêndio antes que tomasse maiores proporções.

A cozinha do imóvel ficou destruída e além do morador, uma mulher também inalou muita fumaça, precisando ambos serem socorridos pelo SAMU e pela UR, que os encaminharam à UPA do Santa Felícia.

