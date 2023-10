Duas pessoas ficam feridas após carro bater em poste no Portal do Sol

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trãnsito deixou duas pessoas feridas nesta noite de sábado (07), na Rua José Ferro, no Portal do Sol, próximo à escola Educativa.

De acordo com informações, o carro transitava pela via, no sentido Educativa/bairro, quando motorista perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e bateu no poste.

Os dois ocupantes do carro ficaram feridos, mas o passageiro, com mais gravidade, sendo socorrido pela USA do SAMU e encaminhado à Santa Casa. Já o condutor do carro, foi socorrido por uma unidade básica e também encaminhado à Santa Casa.

