Duas mulheres são atropeladas na Avenida Sallum

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Duas mulheres, uma delas idosa, foram atropeladas por volta das 10h20 desta terça-feira, 13, na Avenida Sallum, na Vila Prado.

Segundo consta em boletim de ocorrência, o motorista de 41 anos de um Corolla transitava pela rua Antonio Botelho e ao tentar a conversão com destino à Avenida Sallum, atropelou uma mulher de 50 anos e uma idosa de 88 anos que atravessavam a via pela faixa de pedestre. Com ferimentos as duas vítimas foram socorridas à Santa Casa, onde permaneceram internadas. O motorista prestou socorro à ambas.

Leia Também