Duas motos de origem ilícita são encontradas com adolescente no Cidade Aracy

Crédito: Divulgação

Um adolescente foi detido na noite deste domingo (22), no Cidade Aracy, após serem encontradas duas motocicletas de origem ilícita com ele.

Policiais da Força Tática estavam em patrulhamento pelo bairro quando avistaram uma Twister vermelha, sem placas, transitando pela Avenida Tetracampeonato. Eles tentaram uma abordagem e o condutor fugiu até o cruzamento com a Avenida Rino Sannicolo, onde derrapou com a moto e caiu.

Além do fato do condutor ser menor de idade, nada ilícito foi encontrado com ele, porém ao consultar o número do motor da moto, constou queixa de furto no dia 03 de dezembro de 2022.

Ao ser questionado sobre a origem do veículo, o suspeito disse que comprou no Capão das Antas (assentamento dos sem terra).

Os policiais foram até a residência do menor, onde foi encontrada uma YBR preta, também sem placas, com a numeração do chassi e do motor suprimidas.

As motocicletas foram apreendidas e o adolescente foi conduzido ao plantão policial, onde foi elaborado um registro de ocorrência de ato infracional por receptação e ele foi liberado à sua genitora.

