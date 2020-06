Drogas são encontradas em terreno e em casa abandonada no Arnon de Mello

Crédito: Luciano Lopes

A segunda-feira, 29, terminou com a apreensão de mais uma quantidade de entorpecentes, em São Carlos. Durante a noite, uma equipe da Força Tática em patrulhamento pela rua José Quatrocchi, no Arnon de Mello, fez a abordagem em R.G., 35 anos, que estava em atitude suspeita.

Após revista, localizaram em seu poder, duas porções de maconha. Continuando a averiguação, os PMs localizaram em um terreno ao lado, dois tijolos e meio da mesma droga. Já em uma casa abandonada, 96 pinos com cocaína e próximo a uma árvore, mais duas porções de maconha prontas para a venda. Todo o entorpecente foi localizado com o auxílio de um cão do Baep, de Araraquara.

Encaminhado ao plantão policial, o suspeito negou ser o proprietário da droga. Porém, ficou à disposição da autoridade policial. Já o entorpecente foi apreendido.

