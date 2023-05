SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A equipe Canil da GM compareceu por volta das 11h11 desta terça-feira, 13, na rua Armindo Wenzel, no Planalto Verde, para realização de diligências e combate ao tráfico de drogas. No local, um suspeito fugiu com a aproximação da viatura.

Com o auxílio da K9 Índia, localizaram em meio a mata, 346 porções de maconha, 720 pinos com cocaína, 290 pedras de crack, uma balança de precisão e material para embalo que foram apreendidos na CPJ.

