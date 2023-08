Dono recupera moto após pagar resgate de R$ 400

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 26 anos conseguiu recuperar sua Falcon NX-4, furtada no dia 30 de julho, neste sábado, 19, abandonada na serrinha do Aracy. Ele compareceu domingo, 20, na CPJ para registrar o ocorrido.

Às autoridades policiais, a vítima relatou que após o crime, no intuito de recuperar a moto, fez anúncios nas redes sociais. Desde então passou a receber ligações, sempre pedindo dinheiro em troca do veículo. Por suspeitar de golpe, nunca deu sequência às conversas, até nesta sexta-feira, 18, quando um desconhecido passou informações e pediu R$ 1 mil pela devolução.

A vítima alegou ter apenas R$ 400, valor aceito pelo desconhecido e foi marcado o local: na serrinha do Aracy. No local, viu a moto e constatou ser de sua propriedade. Ato continuo deixou o dinheiro em um envelope sob uma pedra e deixou o local. De acordo com a vítima, o desconhecido teria feito a troca da pintura e algumas alterações.

