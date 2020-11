Dono de ferro velho agride motociclista e danifica moto com picareta

Um fisioterapeuta de 51 anos foi vítima de agressão e teve sua motocicleta danificada, na avenida Comendador Alfredo Maffei, na Vila Monteiro.

A vítima contou à polícia que transitava pela via com sua Suzuki JTA Yes, preta, quando percebeu que alguém atirou um objeto em suas costas, mas não acertou, e verifcou que era uma pedra.

Logo em seguida, começou a ser agredido com socos e chutes pelo proprietário de um ferro velho que fica nas proximidades.

Testemunhando as agressões, um barbeiro ajudou a vítima a livrar-se do agressor, que passou então a danificar a moto com uma picareta.

A ocorrência foi registrada no 1ºDP e até o momento o autor não foi detido e nem ouvido.

