Dois são presos após tentativa de roubo no Santa Felícia

25 Out 2023 - 07h21 Por Redação

Os celulares que foram apreendidos pela PM após a tentativa de roubo - Crédito: Divulgação

Uma tentativa de roubo terminou com a prisão de dois homens na noite desta terça-feira, 24. Um terceiro integrante da gangue conseguiu fugir, porém sua identidade é conhecida.

Segundo apurado, policiais militares foram acionados por volta das 20h43, dando conta de um roubo em andamento. Três criminosos renderam uma mulher e tentaram levar seu Pálio que estava estacionado em frente ao ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia. Durante a ação criminosa, apesar de rendida, a vítima teria sido agredida.

Teve início diligências e equipes da PM, com as características dos suspeitos, perceberam que dois homens corriam pela rua José Paloni, no Jardim Bandeirantes. Foi feita a abordagem e indagados, confessaram o crime, afirmando que um deles estaria armado, além de ter dado socos na vítima e feita ameaça de morte. Informaram ainda que teriam participado de outros roubos. Durante a ação policial, foi localizado um celular que pertence ao terceiro criminoso envolvido na tentativa de roubo e que teria conseguido fugir.

Os dois detidos, sendo um adolescente, foram encaminhados à CPJ e autuados em flagrante. Ambos ficaram à disposição da Justiça.

