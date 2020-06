Crédito: Luciano Lopes

Dois procurados pela Justiça foram presos por policiais da ROCAM na noite desta terça-feira (30), em São Carlos.

Quase no mesmo horário, V.L.A.C., de 37 anos e A.O., de 48, foram abordados na rua João Stella, no Romeu Tortorelli e Adolfo Catani, no Jardim Macarengo, respectivamente. Ambos terão que responder perante a Justiça pelo crime de furto.

Eles foram conduzidos ao plantão policial onde estão à disposição da Polícia Civil.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também