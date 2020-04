Dois motoboys ficam feridos após colisão na avenida São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo dois motoboys deixou ambos feridos, um deles em estado grave, nesta noite de domingo (26), no Centro.

A colisão entre a Bros e a Fazer aconteceu no cruzamento da avenida São Carlos com a XV de Novembro, quando um dos dois condutores não parou no sinal vermelho, ocasionando a colisão, mas nem eles e nem ninguém que estava no local soube dizer quem desrespeitou a sinalização

Um dos motociclistas foi arremessado contra o totem do semáforo, enquanto o outro foi jogado no chão do posto de combustíveis que fica no local, sendo que um foi socorrido com fratura na perna e inconsciente, pela USA (Unidade de Suporte Avançado), e o outro foi socorrido com falhas de memória e confusão mental, pela Unidade Básica, ambas do Samu.

