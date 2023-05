Dois jovens ficam feridos em colisão entre duas motos

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito, envolvendo duas motocicletas, deixou dois jovens de 20 e 24 anos feridos no final da tarde desta sexta-feira (12), no Jardim Paulistano.

De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem, um dos motociclistas transitava pela Alameda das Violetas, no sentido bairro/centro e no cruzamento com a Rua Iwagiro Toyama, não respeitou o sinal de pare, sendo atingido pela outra moto, que seguia por esta via, no sentido rodovia/centro.

Os dois motociclistas sofreram traumas nas pernas e escoriações pelo corpo, sendo ambos socorridos pelo SAMU e encaminhados à Santa Casa.

