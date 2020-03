Dois homens assaltam posto de combustível na Vila Elizabeth

Dois indivíduos assaltaram, na madrugada desta segunda-feira (16), um posto de combustível na Vila Elizabeth.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, um representante do posto informou à Polícia que dois indivíduos adentraram na loja de conveniência do posto, localizado na Rua México, por volta das 0h20. No interior da loja, eles pegaram duas bebidas e quando foram passar no caixa anunciaram o assalto.

Na ocasião, um deles mostrou uma pistola para uma funcionária que lhe entregou todo o dinheiro que estava no caixa, cerca de R$ 541.Em seguida, eles saíram do local a pé e tomaram rumo ignorado.

A Polícia solicitou imagens da câmera de segurança. Um Boletim foi registrado no 1º Distrito Policial.

