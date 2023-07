Dois ficam feridos após van atingir traseira de caminhão no Distrito Industrial

SIGA O SCA NO

Van atingiu a traseira de caminhão no Distrito Industrial - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na tarde desta terça-feira, 4, na Avenida Dr. Heitor José Reali, no Distrito Industrial, sentido Castelo Branco/CDHU.

Por motivos ignorados, o motorista de uma van que transportava trabalhadores, atingiu a traseira de um caminhão. Dois passageiros ficaram feridos e um deles, preso entre as ferragens, sendo necessária a presença do Corpo de Bombeiros para o resgate. As duas vítimas foram socorridas à Santa Casa pelo Samu.

