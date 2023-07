Dois carros se envolvem em acidente na Vila Prado

Crédito: Colaborador/Whatsapp SCA

Um acidente ocorreu na noite de ontem, quando um veículo Corsa colidiu com um Monza no cruzamento da rua Pedro Jose Neto com a Avenida Grécia.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista do Corsa não teria respeitado a sinalização de pare no cruzamento, resultando em uma colisão com o Monza, que seguia pela via preferencial.

No momento do acidente, o Corsa transportava três pessoas, incluindo uma criança no colo da mãe, que estava no banco da frente sem o cinto de segurança. Apesar da gravidade da colisão, por sorte, ninguém ficou ferido.

