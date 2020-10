Dois carros e um ônibus se envolvem em colisão no centro

28 Out 2020 - 15h49

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito provocou danos materiais em dois carros e em um ônibus na tarde desta quarta-feira, 28, no cruzamento da Avenida São Carlos com a rua 15 de Novembro, no centro. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Os envolvidos estavam pela Avenida São Carlos e segundo o motorista de um Polo, o ônibus se aproximou rapidamente e atingiu a traseira do veículo que, por consequência, colidiu em um Fiesta.

Na oportunidade o trânsito estava lento e populares informaram que o motorista do ônibus não teria conseguido frear a tempo o coletivo.

Devido ao acidente, o trânsito ficou congestionado e agentes de trânsito orientaram motoristas que passavam pelo local.

