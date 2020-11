Dois bandidos são detidos após roubos em chácaras na região do Jardim Novo Horizonte

Crédito: Luciano Lopes

Dois homens foram detidos após um assalto a duas ou mais chácaras, na manhã deste sábado (14), às margens da SP-215, na região do Jardim Novo Horizonte.

De acordo com informações, cinco homens armados invadiram as chácaras, levando dinheiro e objetos das vítimas.

A Guarda Municipal abordou um dos participantes do roubo, que foi flagrado correndo em direção ao seu carro, que estava estacionado às margens da rodovia. Ele foi detido, conduzido ao plantão policial e reconhecido pelas vítimas. Dentro do veículo foi encontrada uma faca que foi usada no roubo.

A Polícia Militar, já ciente do roubo, abordou um Fiesta preto na Coronel José Augusto de Oliveira Salles, próximo à Mapfre, com quatro suspeitos dentro. Durante o acompanhamento eles dispensaram cerca de R$ 1.200,00 pela janela do carro, além de outros R$ 400,00 que foram encontrados dentro do veículo.

Apenas um desses quatro suspeitos que estavam no Corsa foi reconhecido como participante do roubo, sendo também detido e encaminhado ao plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça.

