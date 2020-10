09 Out 2020 - 22h29

Um cachorro da raça Doberman foi furtado da frente de uma residência, na manhã dessa sexta-feira (09).

O proprietário do animal compareceu ao 1ºD.P. contando que após perceber o sumiço do seu cachorro, verificou através das imagens da câmera de segurança que ele estava pela via quando foi levado por um estranho.

Foi registrado um boletim de ocorrência, mas até agora o animal não foi encontrado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também