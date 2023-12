Dívida entre ex-companheiras termina em agressão

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

Um desentendimento entre ex-companheiras terminou em agressão na noite de sábado (16), na Vila Carmem, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, as duas mulheres, de 50 e 52 anos, mantiveram um relacionamento amoroso por quatro meses e estão separadas há um mês.

Enquanto estiveram juntas, elas compraram um carro e quando se separaram, a que ficou com o veículo teria que pagar a parte da outra. Ela já havia dado uma parte do dinheiro, mas ainda falta uma quantia.

Sua ex-namorada, ao passar em frente à residência, viu que ela estava dando uma festa e resolveu cobrar, pois pensou que se ela tinha dinheiro para realizar uma festa, também deveria ter para pagar o que lhe deve.

A outra disse que pretendia pagar na semana seguinte, as duas discutiram, agrediram-se mutuamente e que foi cobrar a dívida, danificou o carro.

Guardas municipais foram acionados e as envolvidas foram encaminhadas à UPA do Santa Felícia, sendo medicadas e depois conduzidas ao plantão policial para esclarecimento dos fatos e registro do boletim de ocorrência, sendo liberadas em seguida.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também