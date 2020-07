Dise prende traficante e metralhadora .40 no Zavaglia

Crédito: Maycon Maximino

Após várias denúncias anônimas e com um mandado de busca e apreensão, policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de São Carlos, liderados pelo delegado Miguel Carlos Capobianco Júnior detiveram um “gerente do tráfico” de 20 anos, que organizava o comércio de drogas no CDHU. O flagrante aconteceu em dois endereços no Jardim Zavaglia na tarde desta sexta-feira, 10.”

Em entrevista ao São Carlos Agora, Capobianco informou que na rua Zero, casa do acusado, estaria o montante de R$ 7,35 mil e na rua Deputado Antonio Donatto, onde reside a irmã, 154 gramas de maconha, 4,1 gramas de cocaína, além de uma submetralhadora .40 de fabricação caseira e 20 munições.

“Esta prisão afeta sensivelmente o tráfico naquela região”, garantiu Capobianco, salientando que o traficante tem um “cargo hierárquico” no tráfico de drogas em São Carlos, ao se referir a região do CDHU. “Esse cidadão é considerado um gerente do tráfico. No momento da prisão não esboçou reação e fizemos uma atuação cirúrgica no combate a criminalidade”, garantiu a autoridade policial.

Indagado sobre o uso da submetralhadora .40 que é automática e de fabricação caseira, Capobianco informou que a arma possivelmente foi utilizada em assaltos e até mesmo para uma suposta proteção de pessoas ligadas ao submundo. “Vamos prosseguir nas investigações, pois a meta é ligar os pontos e chegar a outros crimes em São Carlos”, garantiu.

Detido, o traficante de 20 anos foi encaminhado à Dise e autuado em flagrante no tráfico de drogas e organização criminosa. Posteriormente, foi recolhido ao Centro de Triagem.

